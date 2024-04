Bajba kerülhet Alec Baldwin - azzal gyanúsítják, hogy tombolt azelőtt, hogy halálosan megsebesítette a Rust című film operatőrét

A színész ügyvédei szerint Alecnek fogalma sem volt arról, hogy a fegyver meg van töltve, így ő teljesen ártatlan. Ám az új-mexikói ügyészek szerint a szemtanúk azt mondják, hogy a jelenet gyakorlása közben elvesztette uralmát érzelmei felett, állandóan káromkodott és tombolt.

Az új-mexikói főügyészek, Kari T. Morrissey és Jason J. Lewis a bírósághoz intézett nyilvános nyilatkozatában most ezt írják:

„Ha figyelnjük Mr. Baldwin viselkedését a Rust forgatásán, akkor szemtanúi leszünk egy olyan embernek, aki egyáltalán nem tudja irányítani saját érzelmeit. nem törődik azzal, hogyan viselkedik, és milyen hatással van a körülötte lévőkre. A szemtanúk azt vallották, hogy ez a viselkedés hozzájárult a munkahely biztonságának veszélyeztetéséhez."

A dokumentumot Baldwin csapatának a viselkedésével kapcsolatos reakcióként iktatták be, hogy ejtsék el az ellene felhozott, nem szándékos emberölés vádját. Az ügyészek most azzal vádolták a védelmet, hogy előreláthatóan hamis, félrevezetően mutatják be az esettörténet tényeit és körülményeit.

"A Baldwin úr vádemelésével megbízott két különleges ügyész több mint egy éven keresztül szinte számtalan hazugságot és manipulációt tapasztalt a védelem részéről. Ezen túlmenően a vádlott kitalált és indokolatlan személyes támadásainak voltunk az áldozatai, és minden bizonnyal a jövőben leszünk is. Baldwin úr és védőjének elsődleges célja annak biztosítása, hogy az ügyet ne érdemben tárgyalják, és ha érdemben tárgyalják, hiteltelenítse az ügyészséget, a nyomozást és a tanúkat a médiában, hogy az elítélés hiteltelenné váljon, és amiknek semmi közük Mr. Baldwin bűnéhez"

- mondta Morrisey és Lewis.

Čas.sk/para