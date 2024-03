Salomé korábbi jóslata, a 2024-es teljes napfogyatkozás már teljesült. A National Oceanic and Atmospheric Administration szerint ez volt az elmúlt évek legnagyobb napvihara. Ezért más jóslatokat is megosztott erre az évre.

Új király

III. Károly király 2023-as megkoronázása óta Salomé olyan kijelentést vele kapcsolatban, hogy "kezdődik a visszaszámlálás." Samole azonban kitart amellett, hogy megjósolta a király betegségét, mielőtt azt hivatalosan nyilvánosságra hozták volna. "Meg fogjuk tudni, hogy 2024-ig vagy 2025-ben is uralkodni fog-e "

- írta a Daily Star brit lap.

III. világháború

Salomé szerint nemsokára kitör a világgháború. Úgy véli, hogy ezt egy kínai esemény vagy egy Kína és Oroszország közötti nagy kibertámadás váltja majd ki. Vlagyimir Putyin csak a közelmúltban, március 18-i győzelmi beszéde után fenyegette meg a NATO-t egy III. világháborúval, amikor rekordszámú szavazattal megnyerte az elnökválasztást Oroszországban. "Úgy gondolom, hogy a modern világban minden lehetséges" - mondta Putyin újságíróknak, amikor a Nyugat közötti lehetséges konfliktusról kérdezték - írja a Reuters. "De ahogy korábban is mondtam, már csak egy lépés választja el a világot a teljes körű III. világháborútól" - tette hozzá.

Mesterséges intelligencia és a magánélet védelme

Salomé azt mondta a brit Daily Starnak, hogy a modern megfigyelés "mérőszáma" szimbolizálja a világunkat átható megfigyelés és irányítás bővülő hálóját. "Hamarosan közeledünk egy olyan valósághoz, ahol a magánélet olyan fogalommá válik, amely páratlan hozzáférést biztosít a kormányoknak és a vállalatoknak az egyének személyes adataihoz" - tette hozzá.

A mesterséges intelligencia lehetővé teszi a halottakkal való érintkezést

"Ami évekkel ezelőtt tudományos-fantasztikumnak tűnt, az most már közeleg, és nem kell sokat arra várni, hogy a mindennapi életünk része legyen" - mondta a The Economic Times szerint. Ennek a technológiának köszönhetően az emberek nemcsak traumákat, kihívásokat tudnak legyőzni, hanem betekintést nyerhetnek életcéljaikba, spirituális útjukba is.

Titkos kísérletek embereken mesterséges intelligenciával

Ezeknek a teszteknek a célja Salomé szerint annak az elképzelésnek a feltárása, hogy létezésünk nem pusztán eseményeken alapul, hanem egy olyan energiaformán, amely a haláunk után is fennmarad. „Ebből a szemszögből nézve a mesterséges intelligencia nem csupán eszköz, hanem átjáróként működik, amely összeköt bennünket az univerzum lényegével, és választ ad kozmikus eredetünkre” – idézte Salomét a The Economic Times.

Topky/para