Ismerje meg a világ legkellemetlenebb időjárású helyét - rengeteg ott a csapadék, és gyakran fúj hurrikán erejű szél (FOTÓK+VIDEÓ)

A Mount Washington egy körülbelül 1900 méteres tengerszint feletti magasságú hegy, amelyet Új-Anglia legmagasabb hegye. Sok szakértő szerint az időjárás mindig gondot okozott a hegyen és környékén is.

"Minden rossz ott"

- mondta Maiya May tudós.

"Az év minden harmadik napján hurikán erejű szél fúj, hideg van, és rengeteg a csapadék"

- tette hozzá.

One u local user captured a glowing Mount Washington before sunset while hiking down Mt. Hedgehog. Beautiful! Shuvo Paul u local pic.twitter.com/kan4FwpFNz WMUR TV (@WMUR9) November 13, 2023

A Mount Washington rekordernek számít, mert ott mérték a Föld legnagyobb mért szélsebességének rekordját több mint 100 éve. 1934 áprilisában a tudósok 372 kilométer/órás széllökést is rögzítettek a helyszínen. Még nyáron is 40 kilométer/órás szelek fújnak ott, a téli időszakban a szélerősség eléri a 160 km/órát is.

"Ez a világ egyik legrosszabb hegye"

- mondta Tom Padham, a Washington-hegy időjárás-megfigyelője.

A hegyen rengeteg a víz. A meteorológusok szerint ez évente átlagosan 2300 milliméternyi mennyiséget tesz ki, és több mint 7000 milliméter hó, jég és jégeső. Ezenkívül a hegycsúcsot rengeteg villámcsapás is éri, és odafent a havi átlaghőmérséklet januári -14,4 °C és július 10 °C között mozog.

Winter weather at Mount Washington, New Hampshire, 1953.



In February, 2023, Mt. Washington reached a wind chill temperature of -108F. It's also one of the windiest spots in America, once holding the world record at 231 mph (372 km/h), recorded on April 12, 1934. pic.twitter.com/Knif58R090 Laocoon of Troy (@LaocoonofTroy) March 14, 2023

Francis Tarasiewicz időjárás-megfigyelő kifejtette, a hegy balszerencséinek többsége véletlenek eredménye. Az egyedülálló körülmények ugyanolyan egyedi tényezők kombinációjából származnak, mint például maga a Mount Washington magassága, elhelyezkedése a területen, és a szélessége.

Ugyanakkor a hegy azonos távolságra fekszik az Északi-sarktól és az Egyenlítőtől is, ami azt jelenti, hogy közvetlenül az úgynevezett sarki sugárfolyam útjába esik. Ezt a szélövet az északról érkező hideg levegő és a délről érkező meleg levegő ütközése hajtja.

"Mivel a középső szélességi fokon vagyunk, sok a vihar. De ami igazán megkülönböztet minket, az az, hogy a légkör nagyon párás régiójában vagyunk"

- tette hozzá Tarasiewicz.

Ezeket a szeleket később több mint négyszeresére növeli a Venturi-effektus néven ismert jelenség. Ebben az esetben azonban a jelenséget egy gigantikus természetes tölcsér okozza, amely összenyomja és felgyorsítja a levegő áramlását a csúcson és környékén.

BREAKING Mount Washington observatory in New Hampshire just recorded its coldest ever windchill of -104 F (-76 C)

pic.twitter.com/0MfmdZNDmo Latest in space (@latestinspace) February 4, 2023

Annak ellenére, hogy a világon ezen a helyen a legkellemetlenebb az időjárás, évente körülbelül 350 ezer ember mászik fel a csúcsra.

"Mindannyian ugyanabból a célból vannak itt"

- mondta Jay Broccolo, a Mount Washington Obszervatórium meteorológiai műveletekért felelős igazgatója.

"Részesei akarnak lenni a történelemnek. Nagyon sok kitartó lélek van, akik életük egy részét a csúcson töltötték. És ennek részesei lenni igazán nagy kiteljesedés"

- tette hozzá.

A számok azonban azt is mutatják, hogy legalább 160 ember halt meg vagy tűnt el a hegyen, és csak azokról van szó, akikről vannak feljegyzések.

Obkec/para