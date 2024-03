A repülőgép kapitánya levezetett egy szülést az egyik repülőúton (FOTÓK)

Néhány perccel a felszállás után azonban vészhelyzet alakult ki a repülőgép fedélzetén. A WC-ben lvő egyik utas sikoltozása sokan felfigyeltek, és a személyzet elkezdett aggódni. Miután kiderült, miről van szó, Sararnrakskul otthagyta a pilótafülkét, és odarohant a szülő nőhöz, hogy segítsen rajta. A gép irányítását a másodpilótára bízta.

Annak ellenére, hogy nem volt semmilyen orvosi tapasztalata, gond nélkül levezette a szülést. Később hívta a mentőket, akik a bangkoki repülőtéren várták az anyát. Anő és a gyermek rendben volt, nem történt semmilyen komplikáció.

Jakarin Sararnrakskul a @ThaiVietjet pilot, helped deliver a baby while operating a flight from Taipei-Taoyuan (TPE) to Bangkok-Suvarnabhumi (BKK).



Jakarin is a father of one and a pilot with 18 years of experience. Leaving his female co-pilot to fly the airplane, Jakarin rushed… pic.twitter.com/c66HMasl5Q