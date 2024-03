Boris Kollárról az állítja két gyermekének anyja, hogy a politikus inkább a szexet választja a gyerekei helyett

Szavaira reagált az exe, aki elmondta, hogy mi történt:

„Otthon az én szabályaim érvényesek. Igen, tanulni kell, segíteni kell, ki kell takarítani a szobát vagy ki kell rakni a mosogatógépet... Fel kell készülni az iskolára, jól kell viselkedni, még akkor is, ha ránk tör a pubertás. Nálam az én szabályaim érvényesek, és ha a fiamnak nem tetszik, ott van az ajtó. A legkisebb problémám sincs ezzel”

– írta a közösségi oldalán.

Néhány hét múlva azonban Artur visszaköltözött az édesanyjához, lecsillapodtak közöttük az indulatok. Boris Kollár azonban semmit sem bízott a véletlenre, és igazán kemény ultimátumot intézett két gyermekének anyja felé. Ha legközelebb hasonló helyzet áll elő, radikálisabb lesz. A fia felügyeletét magának szeretné.

"Meg kell mondanom, hogy ha ez megismétlődik, valószínűleg sok pénzért, olyan emberek által, akik azon voltak, hogy tönkre tegyeneke engem politikai téren, ha ez megismétlődik, akkor világosan kjelenthetem, és nyilvánosan üzenem Barbora Richterovának is, hogy nem arról van szó, hogy most csak ez fog megjelenni, hanem az is, hogy megkérem a bíróságot, bízza a felügyeletemre ezt a fiút"