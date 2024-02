A régészek valószínűleg megtalálták a világ legrégebbi rúzsát - elmondásuk szerint 4000 éve használták ezt a kozmetikumot (FOTÓK)

Körülbelül 4000 éves leletről van szó, ezért azt feltételezik, hogy ez a történelem legrégebbi rúzsa, amelyet nők használtak.

2001-ben egy régészcsoport a délkelet-iráni Jiroft területetén kutatott, ahol nagyon sok értékes leletre bukkantak. Az egyik az említett rúzs volt, ami egy kis díszes kloritos üvegben volt elrejtve. A tudósok azonban csak nemrég kezdtek el vizsgálni. Radiokarbon kormeghatározást használtak arra, hogy kiderüljön, melyik korból származik. Az eredmény szerint valamikor i.e. 1936 és 1687 között készült. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg ez a világ legrégebbi rúzsa.

A kutatók megjegyezték, hogy a rúzs előrehaladott kora nem igazán meglepő, tekintve a kozmetikumok technikai és esztétikai hagyományait az ókori Iránban. Ebben az időszakban a szemhéjfestékeket vagy -vonalakat is használták, amelyeket a Közel-Keleten és az ókori Egyiptomban azonosítottak. Azonban olyan mélyvörös pigmenteket, mint amilyenek ebben a rúzsban találhatók, még soha nem láttak. A rúzs növényi rostokat is tartalmazott, amikkel illatot lehetett hozzáadni.

