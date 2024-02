Ők azok az OnlyFans-modellek, akik a legtöbb pénzt keresnek a platformon (FOTÓK)

A Man of Many által közölt alábbi rangsorban most megtekintheti a legjobban kereső fiókok jelenlegi helyezését. Olyan infók kerültek nyilvánosságra, hogy hány előfizetőjük a modelleknek, mennyit kérnek a tartalomért és mennyit pénzt keresnek évente.

10. Karely Ruiz (évi 2 millió dollár)

Előfizetés ára: 16 USD

Előfizetők száma: rejtett

Karely az egyik legnépszerűbb influencer, aki jelenleg pénzt keres az Onlyfans platformon. Novemberben a Playboy Mexico magazin címlapján is szerepelt, de bevételének nagy részét a platformjának köszönheti. Elmondása szerint havi 160 ezer dollárt keres.

9. Gemma McCourt (6 millió dollár)

Előfizetés ára: 30 dollár

Előfizetők száma: rejtett



Gemma McCourt az Onlyfans első posztolói alkotói között volt. Ő körülbelül félmillió dollárt keres havonta.

8. Sky Bri (7,8 millió)

Előfizetés ára: 20 dollár

Előfizetők száma: rejtett

Sky Bri a Tiktok egyik influenszere és az Onlyfans modellje, aki Jake Pault bemutató közösségi médiában tett bejegyzéseinek köszönhetően vált népszerűvé. A legfrissebb adatok szerint hozzávetőlegesen 650 ezer dollárt keres havonta.

7. Brianna Coppage (10 millió dollár)

Előfizetés ára: 15 USD

Előfizetők száma: rejtett

Brianna Coppage az Onlyfans egyik leggyorsabban növekvő alkotója. A volt középiskolai tanárnő, aki megvált évi 42 000 dolláros tanári fizetésétől egy másik karrierért, most átlagosan 850 000 dollárt keres havonta. Könnyen elérheti a jövőben Belle Delphine vagy Corinna Kopf szintjét.

6. Corinna Kopf (10 millió)

Előfizetés ára: 19,99 USD

Előfizetők száma: rejtett

Corinna Kopf, akárcsak Amouranth, egy streamer, aki népszerűsége csúcsán indított Onlyfans fiókot. Átlagosan 850 ezer dollárt keres havonta, amit barátja, David Dobrík is megerősített, miután közzétett egy videót a Tiktokon, amelyben bemutatja a 2021 júniusa és 2022 februárja közötti időszak bevételeit.

5. Amourant (10 millió)

Előfizetés ára: 14,99 USD

Előfizetők száma: rejtett

Kaitlyn Siragusa, más néven Amouranth egy amerikai streamer, aki már teljes munkaidőben az Onlyfansen dolgozik, évente 10 millió dollárt keres ott. Nemrég elárulta, hogy 57 millió dollárt keresett 2020. január 1. és 2024. január 3. között. Bevételét olyan hálózatoknak köszönheti, mint például a Twitch, a Tiktok, a Youtube, az Instagram és a Cameo.

4. Belle Delphine (14,4 millió dollár)

Előfizetés ára: 35 USD

Előfizetők száma: rejtett

Az Onlyfans egyik legnépszerűbb tartalomkészítője, Belle Delphine továbbra is az egyik legjobban fizetett. Jövedelmének körülbelül 1,2 millió dollárnak kell lennie havonta, amit a Business Insidernek adott exkluzív interjújában nyilatkozott. Ebben minden bizonnyal nagy szerepet játszik az a tény, hogy gyakorlatilag kétszer annyit kér az előfizetésekért, mint a listán szereplő többi alkotó. A tartalma iránti vágyat a rajongói körében tapasztalható bizonyos misztikum és a közösségi oldalakon való gyakori szünetek is okozzák.

3. Denise Richards (24 millió dollár)

Előfizetés ára: 25 dollár

Előfizetők száma: rejtett

Denise Richardsot régebben színésznőként kereste a kenyerét, és Charlie Sheen exneje. Az egykori Bond-lány csak nemrég csatlakozott az Onlyfans-hez lányával együtt, de már most is az egyik legjobban fizetett nő a platformon. Több mint 100 ezer követője van, és több mint 2 millió dollárt keres havonta.

2. Bhad Bhabie (34 millió)

Előfizetés ára: 23,99 USD

Előfizetők száma: rejtett

A fiatal rapper, Bhad Bhabie egy internetes jelenség, amely számtalan mém témájaként kezdődött. Úgy döntött, felhasználja bizarr módon megszerzett hírnevét, és az Onlyfans szolgáltatásnak köszönhetően minden hónapban becsületesen pénzzé teszi hatalmas rajongótáborát. Állítólag 2,8 millió dollárt keres átlagosan, ezzel ő a második legjobban kereső a platformon.

1. Iggy Azalea (36 millió)

Előfizetés ára: 20,99 USD

Előfizetők száma: rejtett

Az ausztrál rapper és énekes, Iggy Azalea a legfrissebb becslések szerint havi 3 milliót keres, ami évi 36 millió dollárt jelent.

