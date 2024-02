Húszezer ember él a hatalmas lakókomplexumban - szinte el sem kell hagyniuk az épületet azért, hogy bevásároljanak, vagy fodrászhoz menjenek (FOTÓ+VIDEÓ)

A komplexumot 30 ezer fő befogadására hozták létre, de jelenleg körülbelül kétharmadig van tele.

A hatalmas épületnek egy személy, mégpedig Alicia Loo a megálmodója. Ő egyébként a világ második hétcsillagos szállodájának, a Singapore Sands Hotelnek a főtervezője. Bár eredetileg egy hatcsillagos luxusszállodának kellett volna lennie, egy lakókomplexummá vált, amelyben több ezer apartman található.

This building in Hangzhou, China, is home to over 10,000 people.



Hangzhou Regent International is the largest residential building globally, it was initially planned as a six-star hotel but has become a shared apartment complex. pic.twitter.com/9FNr2C4hk6