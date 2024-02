A kutyák 80 százaléka néz tévét, és kiderült az is, hogy melyik a kedvenc sorozatuk

Ez a fajta közönség elsősorban fajtatiszta kutyákból, főleg labradorokból áll. A vizsgálatot az amerikai Wisconsin-Madison Egyetem tudósai végezték. Mint arról az iDnes portál is beszámolt, egy olyan kutatásról volt szó, amely többek között a kutyák látásfejlődését is figyelemmel kísérte. Az eredmények szerint egyes kutyák teljes hosszúságú filmeket néztek, és tetszettek nekik a zenei előadások is. A labradorok ennél jobban szerették a más kutyákról szóló filmeket.

A kutyusokat a macskákról szóló történetek is lekötötték, a sportközvetítésekért azonban nem voltak igazán oda - főleg a téli sportokért vagy a műkorcsolyáért. A gazdik legfeljebb háromnegyede mondta azt, hogy kedvencei naponta legalább egyszer néztek tévét, és az átlagos nézési idő 20 perc körül volt. Előfordult olyan is, amikor a kutyák gond nélkül megnéztek egy teljes filmet, ráadásul aktívan részt vettek a cselekményben. A kutatók azt is megállapították, hogy a kutya szinte mindig a televízióhoz szaladt röviddel azután, hogy meghallotta kedvenc műsorának vagy sorozatának a zenéjét.

Kiderült korábban az is, hogy az ebek kedvenc sorozata a Scooby-Doo, valamint az autóversenyzés, a foci és más animációs sorozatok is lekötik őket.

Obkec/para