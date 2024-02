Meztelen férfi zuhant a fáról egy taxira (FOTÓ)

Az Ecuadorból érkezett férfi egyelőre nem árulta el, miért mászott fel meztelenül a fára, és miért esett le róla.

Enyhe horzsolásokat és karcolásokat szenvedett. Miután a mentők a helyszínen elsősegélyt nyújtottak neki, kórházba szállították. A taxisofőr autója azonban rosszabbul járt. A drámai esés következtében a férfi betörte az autó hátsó ablakát, súlya alatt a tető és a csomagtér is beomlott.

Naked man plummets from tree and lands on top of taxi in front of shocked onlookershttps://t.co/dtkBidIfuk pic.twitter.com/yBgW2U0EeP