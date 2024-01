Curtis párja őszintén vallott a kapcsolatukról

„Az emberek teljesen kiakadtak azon, hogy a párom nincs velem a harmincadik születésnapomon. Több üzenetet és kommentet is kaptam ezzel kapcsolatban. Volt, aki azt írta, hogy megérdemelném, hogy velem legyen azon a napon. Mindenkinek visszaírtam, és megpróbáltam szépen elmagyarázni, hogy ezen az egy napon semmi sem múlik.

Ati tavaly rengeteget dolgozott, és általában a január az a hónap, amikor pihenni tud. Micsoda önzőség lenne a részemről, ha emiatt kiakadnék!

Ráadásul aznap edzéseim voltak, maximum egy fáradt vacsora fért volna bele. Mindemellett azt is tudtam, hogy Ati már régóta nagyon készült a szülinapi bulimra, még kint Dominikán is intézkedett ezzel kapcsolatban” – nyilatkozta Barnai Judit a hot! magazinnak, aki párjával megnyerte az RTL Nyerő Páros című műsorának legutóbbi idényét.

"A mi kapcsolatunkban Ati­nak is, meg nekem is megvan a saját és a közösen töltött időnk is. Mindketten így működünk: kicsit szabadabban, mint azok, akik szinte egész nap keresik egymás társaságát. Viszont emiatt, hogy nem vagyunk egész nap együtt, nagyon jó érzés, ha újra találkozunk" – folytatta, hozzátéve, mindkettőjük számára ideális a jelenlegi felállás.

"Biztos vagyok benne, hogy Atit megfojtaná, ha állandóan vele akarnék lenni, de mivel úgy működöm, mint ő, nekem is ez az ideális felállás" – mondta a kosárlabdázó.



(24.hu)