Csak az emberek 2 százaléka találja meg az optikai illúzión a zebrát 8 másodperc alatt (FOTÓ)

Az emberek mindössze 2 százaléka tudja első látásra megoldani a rejtvényt.

A fekete-fehér képet 2023. november végén tette közzé az egyik felhasználó a közösségi oldalakon. Bár elsőre úgy tűnhet, hogy csak cikk-cakk vonalak vannak a képen, azonban ez nem így van.. Az a személy, aki megosztotta ezt a képet, elárulta, hogy egy állat rejtőzik a minták mögött.

Akinek azonban nem olyan egyszerű ez a feladat, annak van egy egyszerű tipp. Ahhoz, hogy többet lásson ezen a képen, elég egy kicsit hunyorogni. Akkor nagy valószínűséggel észrevehető az, hogy egy zebra rejtőzött el a képen.

EYE TEST!

What do you see? pic.twitter.com/x45Ogs91et