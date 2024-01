Fiatal özvegye szerint a Playboy atyja nőgyűlölő volt, és az ágyban sem volt nagy szám

Évekig hallgatott férje halála után, tavaly nyáron azonban kiadta az Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself című könyvet.

Crystal a Playboy magazin alapítójával való élet legintimebb részleteiről beszélt. Bevallotta, hogy életének ez a része annyira rányomta bélyegét, hogy terapeutát kellett keresnie.

„Nárcisztikus és nőgyűlölő volt, de sok jót is tett. Mindig könyörgött, hogy ha meghal, csak jót mondjunk róla”

– mondta az özvegy.

De úgy döntött, hogy megtöri a csendet, és őszinte lesz. Hálószobatitkaikról is beszélt. Férjével kapcsolatos élményeit "furcsának és robotikusnak" írja le, és állítólag csak később jött rá, hogy férje soha nem élvezte a szexet – legyen szó párkapcsolatról vagy orgiáról.

„Hef mozdulatai csak emlékeztettek valamire, ami korábban szórakoztató és szexi volt”

– jellemezte Crystal, és hozzátette:

„Vagy talán sosem volt szórakoztató és szexi.”

Szexuális képességei gyengébbek voltak még a tinédzser fiúkénál is.

„Hef soha életében nem találta ki, hogyan tegyen más kedvére”

– folytatta az özvegy.

Ezt azonban azoknak az embereknek tulajdonítja, akikkel körülvette magát, és akik egész életében csak bólogattak neki. Egyiküknek sem volt bátorsága szexuális tanácsot adni neki.

