Egy ökölbe szorított kéz sok mindent elárul az ember személyiségéről

A legtöbb ember csak akkor szorítja ökölbe a kezét, ha haragszik. Ez az egyszerű mozdulat azonban érdekes dolgot árulhat el a személyiségünkről. Minden a hüvelykujj helyzetétől függ, amikor ökölbe szorítjuk.

Ha ökölben van a kezünk, és a hüvelykujj a többi újj alatt van

A JagranJosh szerint a természetes vezetők a hüvelykujjukat a többi ujjukkal takarják be. Azok az emberek, akik ezt teszik, gyakran nagyon magabiztosak, a stabilitás jeladója még akkor is, ha kételyek merülnek fel. "Az intellektuális rátermettség tagadhatatlan, magas IQ-ja pedig az éles elméjéből és az éles megfigyeléseiből is kitűnik" - olvasható a JagranJosh weboldalon. Az egyéb tulajdonságok közé tartozik a tudás és a kutatás iránti szomjúság. Ezek az emberek higgadtan és bölcsen közelítenek a kihívásokhoz. Mindig mérlegelnek, mielőtt megalapozott döntést hoznak.

Ha a hüvelykujj kívül helyezkedik el

Azok az emberek azonban, akik a hüvelykujjukat a mutatóujjuk külső oldalán hagyják, az önkifejezés mesterei. "Az ilyen ember nem fél elfogadni a saját egyéniségét. Önbizalmat sugároz, nem arroganciát, és hisz a valódi értékekben” – áll a weboldalon. Pontosan azt mondja, amire gondol. A hüvelykujj ökölből való távoltartása magas önbecsülésg és önbizalomat is jelent. Amikor a társasági összejövetelekről van szó, ezekről az emberekről azt mondják, hogy energikusak, és karizmájuk mindig igazán átütő. Ugyanakkor szeretik a saját társaságukat is élvezni, és megvannak a maguk határai.

Topky/para