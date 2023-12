Akár rács mögé is kerülhet az egykori 007-es színész - Pierce Brosnan megszegte egy nemzeti park szigorú szabályait

A 70 éves James Bond-színész saját magát fotózta le, amint olyan forrásokban fürdik, ahová ember nem mehet bele. Dicsekedett is ezekkel a képekkel a nyilvánosság előtt. Ám most nemcsak nagyon magas pénzbírságra, hanem több hónapos börtönbüntetésre is számíthat.

Brosnan ellen december 26-án, kedden vádat emeltek az Egyesült Államok Wyomingi Kerületi Bíróságán azzal, hogy nyilvánvalóan belépett a Mammoth Terraces termálterületére, megsértve a hőforrások tilalmát.

Pierce-t, aki lelkes környezetvédőnek vallja magát, arra kötelezték, hogy január 23-án jelenjen meg a wyomingi bíróság előtt, hogy megmagyarázza törvénysértéseit. Ha bűnösnek találják a Yellowstone Nemzeti Park tiltott területeire való belépésben, hat hónapig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak, és akár ötezer dollár (4500 euró) pénzbírságot is kaphat.

Korábban így ítéltek el egy connecticuti turistát, aki hét nap börtönt és kétezer dollár pénzbüntetést kapott, amiért a jelzett ösvényről letért a park termálterületére, valamint eltmegtilottták, hogy belépjen a nemzeti parka, a a tilalom 2 évre szólt.

