REJTVÉNY: Találja ki melyik tartály töltődik meg először (FOTÓK)

A képen vízcsövek és tartályok kusza labirintusa látható. Ki kell találni, hogy melyik tartály töltődik meg először. Figyelembe kell azonban venni a különféle dugulásokat és nyílásokat, amelyeken keresztül a víz kifolyhat. Tehát a feladat nem olyan egyszerű, mint amilyennek tűnik. Ha felkeltette az érdeklődését ez a feladat, kezdjen neki.

Eredmény

Ha még nincs meg az eredmény, akkor még ne olvassa el a következő sorokat, mert ott van a helyes válasz. Sokan úgy vélték, hogy a 10-es tartály töltődik meg először. De ha alaposan megnézi a 8-as tartály csöveit, látni fogja, hogy az, amelyik közvetlenül a 10-es tartályba megy, blokkolva van. A 9-es tartályhoz vezető cső is eltömődött, ebből helyesen következik, hogy először a 13-as számú tartály töltődik fel.

Answer: 13



