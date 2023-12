Cunami, éhínség, pestis, Kínával való konfliktus - többek között ezek Nostradamus jóslatai 2024-re

1555-ös, Les Propheties című könyvében számos jövőképről lehet olvasni. Jóslatai nem sok jót ígértek, és valóban aggasztották az embereket.

A könyvében szereplő próféciák évszázadok óta képzeletbeli figyelmeztetések az emberiség számára, és egyesek úgy vélik, hogy Nostradamus írásai nagyon pontosak. Vannak olyan vélemények, hogy megjövendölte a szeptember 11-i terrortámadást, Kennedy elnök meggyilkolását vagy Hitler felemelkedését. 2023-ra szóló jóslataiban megélhetési válságot jósolt, amely az egész világot érinti.

„Olyan magas lesz a búza ára, hogy az ember megeszi embertársát”

– olvasható a könyvben.

A kannibalizmusról szóló rész csak metaforikus volt, és ez a jóslat nem vált valósággá. Szerinte a 2024-es év sem lesz könnyű és jópár kellemetlenségekre kell számítani.

Egyik négysorosában ez olvasható:

"A szárazföld kiszáradtabb lesz, de nagy árvizek is lesznek."

Emellett Nostradamus egy nagy éhínségre is figyelmeztet, amit pestis fog okozni. Nostradamus szerint 2024-ben még egy cunami is várható. Jósol egy Kínával való összecsapást, amelyről egy négysorost írt, ami egy tengeri csata víziójával kezdődik. Azt írta, hogy "A Vörös Ellenfél elsápad a félelemtől, veszélybe sodorva a nagy óceánt". Sokan úgy gondolják, hogy a Vörös Ellenfél a kommunista Kínára utal, a rész többi része pedig a tengeri konfrontációra. Kína egy globális hatalom, amely a világ legnagyobb haditengerészetével (350 hajóval és tengeralattjáróval) rendelkezik. Egy ilyen harc következményei katasztrofális következményekkel járhatnak. Mario Reading, aki Nostradamus néhány írását tolmácsolta, azt mondta, hogy ezek a jelenlegi III. Károly királyra is utalnak. Az egyik négysoros megemlít valakit, akit a Szigetek Királyának hív, aki ellentmondásos váláson ment keresztül, és kiszorult.

Reading szerint a részlet III. Károlyról szól, aki kénytelen lemondani a trónról az őt és második feleségét ért támadások miatt. Elmondása szerint Harry herceg, aki semmilyen királyi viselkedési jegyekkel nem rendelkezik, veszi át a koronát és ül a trónra. Harry bulizási botrányairól ismert, és a család fekete bárányaként emlegetik. Tehát ez a forgatókönyv nem valóságszerű, nagyon kevés az esélye, hogy ez a jóslat valósággá válik.

