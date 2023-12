Naplemente után az emberek érdekes jelenségre lettek figyelmesek a Hold körül (FOTÓK)

Úgy nézett ki, mint egy fénykör, amely a Hold körül alakult ki, és helyi idő szerint délután négy körül naplemente után jelent meg az égen.

A közösségi oldalakat ellepték az egyedülálló jelenségről készült fényképek.

'Halo' spotted around the Moon across England https://t.co/fU6T8fmBIp

– kommentálta a felvételt Angie Burns rádiós műsorvezető.

Look up - the moon has a halo right now pic.twitter.com/cCKjDTuyT1