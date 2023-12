„Lehet, hogy még három-négy film maradt bennem” - Nicolas Cage abba akarja hagyni a filmezést

A Vanity Fairnek adott új interjúban kifejtette, hogy „most kezdi megerősíteni a nyugdíjazási tervét”.

„Lehet, hogy még három-négy film maradt bennem”

– jegyezte meg az 59 éves filmsztár.

Cage így nyilatkozott:

„Úgy érzem, elmondtam a mozival, amit mondanom kellett. Azt hiszem, a filmes teljesítményemmel a lehető legmesszebbre eljutottam”

„Magas hangon szeretnék elbúcsúzni”

– tette hozzá.

Cage, aki januárban tölti be a 60. életévét, megemlítette:

„Felmértem, mennyi időm van még hátra. Arra gondoltam: „Rendben, az apám meghalt 75 évesen, 60 éves leszek. Ha szerencsém van, még jó 15 évem van, és remélhetőleg még több is. Mit akarok kezdeni azzal a 15 évvel, apámat használva modellként? Nagyon világosan megfogalmazódott bennem, hogy a családommal szeretném tölteni a hátralévő időt”

– jegyezte meg.

Cage karrierjére reflektálva rámutatott:

„Itt az ideje, hogy megnézzük a magával ragadó streamelési élményt. Nem tudom. Meg kell keresnem a következő lépést, de még nem találtam meg. Sokkal szigorúbb és szigorúbb akarok lenni a kiválasztási folyamat során. De előre akarok nézni. Látni akarom, mi következik.”

Eközben a munka terén az idén számos új filmben jelent meg, köztük a Nyugdíjtervben, a Renfieldben, a The Flashben, a Sympathy for the Devilben és az Álomforgatókönyvben.

Thenews.com/para