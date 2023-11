Valtteri Bottas naptárt készített a fenekéről

A 34 éves pilóta több tízezer példányt adott már el a "Bottass 2024" elnevezésű naptárból - a lapokon ő látható hátulról a természetben, ruha nélkül -, és a bevételt jótékony célra fordítja. Az eddig befolyt mintegy 150 ezer dollárt ugyanis egy prosztatarák elleni projekt kapja meg.

October, November and December of BOTTASS 2024

5$ of each sale of the calendar goes to @Movember and prostate cancer research. Only few days left - calendars are about to be sold out!



Get your calendar now:https://t.co/U9ShR9vlJy pic.twitter.com/Pveex55NNJ