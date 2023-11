Mariah Carey-ből Barbie baba lett - nagyon nagy a hasonlóság (FOTÓ)

"Igen, volt néhány feljegyzésem. Haj, egyéb dolgok. De amikor megláttam a babámat, úgy éreztem, istenem, ez olyan aranyos”

– mondta Mariah a People magazinnak.

Mattel is offering a collectible Mariah Carey Barbie doll just in time for the holidays. https://t.co/h5FSISMvME WBTV News (WBTV_News) November 20, 2023

Azt is elmagyarázta, hogy a babán lévő piros ruha az All I Want for Christmas Is You második videójából készült karácsonyi ruháján alapul, amelyet Joseph Kahn rendezett. Egy számára fontos részletet azonban nem hagyott figyelmen kívül, mégpedig a ruha dekoltázsát, ami Barbie-nak nem olyan mély, mint Carey-jé.

"Értem, ünnep van, meg minden"

– tette hozzá a művész.

Nový Čas/para