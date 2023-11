Így nézett volna ki Shrek, ha a készítők bevetik az eredeti változatot - sokan megriadtak volna tőle (VIDEÓ)

Amint a Screen Rant beszámolt róla, ennek a tesztanimációnak egy alacsony költségvetésű és sokkal ijesztőbb cselekményt kellett volna feltárnia.

Bár a Shrek első részét a DreamWorks Animation készítette 2001-ben, előtte volt a filmnek egy másik változata is. Eredetileg hat évvel korábban volt fejlesztés alatt. A főszereplőt Mike Myers helyett Chris Farley szólaltatta meg, akit mozgásérzékelő technológia segítségével kellett volna alakítania. Annak ellenére, hogy manapság sok film, például az Avatar, a Justice League vagy a Sonic the Hedgehog készül így, ez az animáció a technológia korai szakaszában készült. Emiatt nem volt igazán kidolgozott.

Ez a verzió több mint 20 évre teljesen elveszett, és senki sem férhetett hozzá. Azonban a közelmúltban a Zoom Art Studio a blameitonjorge fiókon keresztül kiadott tesztfelvételeket az eredeti filmből. A videót megosztó felhasználó a bejegyzés leírásában közölte, hogy részt vett az animáció gyártási tervezésében.

A felvételen látható egy nagyon torz Shrek, amint James Brown I Feel Good című dalára táncol a városban. Leereszkedik egy kötélen egy tolvaj, aki ki akarja rabolni. Shrek azonban egyik kezével nyakon ragadja őt, kifeszíti a kötelet és "kilövi"a rablót az éjszakába. A videó leírásából kiderült, hogy az alkotók eredetileg egy ijesztő, alacsony költségvetésű filmet akartak létrehozni, ami nagyon különbözik a jelenlegitől.

