BIZARR: Egy élő légyre bukkantak a férfi vastagbelében az orvosok (FOTÓ)

Az orvosok felfedték a legvalószínűbb elméletet arról, hogyan kerülhetett oda a rovar.

Az orvosok az American Journal of Gastroenterology című folyóiratban számoltak be a bizarr esetről. Azt mondták, néhány hónappal ezelőtt behívtak egy 63 éves beteget kolonoszkópiára, hogy kiderüljön, nem szenved-e vastagbélbetegségben. Az eljárás során a kamerát a végbélnyíláson keresztül vezetik be.

A szakértők elmondták, hogy az eljárás normálisan zajlott, amíg el nem juttatták a kamerát a vastagbél keresztirányú részéhez, ahol egy élő légyre bukkantak. Ez a felfedezés nemcsak az orvosokat lepte meg, hanem magát a pácienst is, aki bevallotta, fogalma sincs, hogyan került a rovar a szervezetébe. Elmondása szerint semmilyen tünetet nem tapasztalt, és a vastagbéltükrözés előtti napon csak tiszta folyadékot ivott, ami a bélrendszer tisztításának általános eljárása.

Doctors in the US discovered a completely intact house fly inside a man's intestines during a colonoscopy, findings published in the American Journal of Gastroenterology. That's how the intact fly got to the transverse colon, the doctors said."US #doctor #colonoscopy #American pic.twitter.com/IaTPvSVwdJ