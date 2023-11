Egy nő ki akarta dobni a festményt a szemétbe, mert azt hitte értéktelen - nem sokkal később kiderült, hogy több mint 20 millió dollárt ér (FOTÓ)

Bár a festménynek magántulajdonba kellett volna kerülnie, a kormány közbelépett, nem volt hajlandó kiviteli engedélyt adni az oltárképre.

Amint arról a The Times beszámolt, 2019-ben a tulajdonos úgy döntött, hogy egy nagytakarítás során kidob egy festményt. Azt hitte, hogy egy értéktelen alkotásról van szó. Az ikont Oroszországból kapta. Kiderült azonban, hogy egy Cimabue nevű firenzei mester egyik leghíresebb, Jézust ábrázoló alkotása.

Cimabue - Christ Mocked

An elderly woman unaware of the importance of a long-lost painting in her kitchen has become a multi-millionaire after the artwork was sold at auction for 24m (20.7m). pic.twitter.com/EXRY0POREq