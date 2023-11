Lisa Kudrow szívszaggató sorokkal búcsúzott el Matthew Perrytől: "Köszönöm a legjobb tíz évet, amit egy ember valaha kaphat" (FOTÓ)

A színésznő egy igazán megható megemlékezést is írt, amihez egy közös képet is csatolt. Az ő vallomása is, ahogy kollégáié is, többet mond minden szónál. Kudrow a Perryvel közös pillanataikat idézte fel.

„Köszönöm, hogy úgy megnevettettél egy-egy mondatoddal, hogy abba belefájdultak az izmaim, és folytak a könnyeim MINDENNAP. Köszönöm, hogy nyílt szívvel beleálltál egy hatoldalú kapcsolatba, ami kompromisszumokat igényelt. És rengeteg beszélgetést. Köszönöm, hogy akkor is megjelentél a munkahelyeden, amikor nem voltál jól, és briliánsan teljesítettél. Köszönöm a legjobb tíz évet, amit egy ember valaha kaphat. Köszönöm, hogy bíztál bennem. Köszönöm, hogy mindent megtanultam a KEGYELEMRŐL és a SZERETETRŐL azáltal, hogy ismertelek. Köszönöm az időt, amit veled tölthettem, Matthew”

– olvasható az Instagram-posztban.

viaBlikk