Csodás látványban volt részük a rendőrhelikopterben ülőknek - kör alakú szivárványban gyönyörködhettek (FOTÓ)

Ezt a lélegzetelállító jelenséget megörökítő fotó megjelent egy közösségi oldalakon, sokan odáig voltak a látványtól.

Az Országos Rendőrségi Repülési Szolgálat (NPAS) délnyugati és walesi régiójában található St Athan-i székhelyű egységének sikerült megörökítenie a ritka jelenséget a Vale of Glamorgan felett, amely egy megyeszékhely az ország délkeleti részén. Megosztottak egy képet az egyedi szivárványról az X közösségi oldalon.

