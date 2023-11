Újabb sorozatsztár halála sokkolta Hollywoodot - elhunyt a General Hospital egyik főszereplője

Otthonában érte a halál, 51 éves volt

Ahogy a The New York Times írja, a színész főként a General Hospital című televíziós szappanoperában játszott szerepének köszönhetően vált híressé. 2016-ban elnyerte a Daytime Emmy-díjat a legjobb színész kategóriában, Stefano DiMero szerepéért a Days of Our Lives című telenovellában. Számos más televíziós sorozatban és filmben is felbukkant.

Egykori színésztársa, Maurice Benard az Instagramon számolt be hirtelen haláláról. Kijelentette, hogy Tyler szívrohamban halt meg. Menedzsere, Chi Muoi Lo is megerősítette az információt.

Nový Čas/para