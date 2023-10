Húszezer ember lakik az óriási lakótömbben - vannak olyan lakók, akik hónapokon keresztül el sehová sem megy onnan (FOTÓK)

Az egész apartmankomplexumban körülbelül 20 ezer ember ember él. A lakótömb egyfajta város a városban. 3708 lakásból, 35 bejáratból és 25 emeletből áll. A hatalmas épületben főként családi apartmanok találhatók, amik többnyire kétszobásak, és átlagosan 4-6 lakás van minden egyes szinten. Az épület 2015-ben készült el, és nagyon népszerű.

Az épületben többnyire olyan bérlők laknak, akik a város közelében szeretnének élni. Szerintük azoknak a fiataloknak alkalmas lakhelynek, akik munkát keresnek és szeretnének újrakezdeni. A panelházban kezdetektől lakó Elena Čerepová kijelentette, nem szereti a szentpétervári lakhatási lehetőségeket.

"Vannak régi épületek, a lakások nem túl jó állapotúak, vagy túl drágák"

– mondta, hozzátéve, hogy az emeletén 8 lakás van, és ebből csak kettő két hálószobás, a többi egy hálószobás.

"Szerintem a legtöbb lakás kiadó, hiszen a szomszédaim folyamatosan cserélődnek"

– jegyezte meg,

Urbanismo de Ciudad: Novy Okkervil, conjunto residencial de casi 20.000 habitantes https://t.co/K8N24Tgbzb pic.twitter.com/brXUzA1cWG — ajovin (@ajovin) March 7, 2023

A lakótömbben az apartmanokon kívül 8 élelmiszerbolt, három szépségszalon, egy csapolt sört áruló söröző, egy virágbolt, egy építőanyag-bolt, egy magánóvoda, három kávézó, egy posta, egy online átvételi pont, egy gyógyszertár található, ambulancia, gyereksportközpont, kisállat bolt, gyerekbolt, írószer és számítógépes játékklub is található. Ezen kívül iskola és óvoda, szupermarket és hipermarket is van közvetlenül az épület mellett. Az egyik lakó elárulta, hogy 6 hónapig el sem hagyta az épületet, mert szinte a helyszínen mindent megtalál, amire szüksége van, és otthonról dolgozott.

A legközelebbi metróállomás 25 percre van az épülettől, és onnan gyorsan be lehet jutni Szentpétervárra. A parkolással azonban vannak gondok. Közvetlenül az épület mellett ingyen parkolnak az emberek, és három közeli játszóteret is elzárnak az autók. Közvetlenül a komplexummal szemben van három hatalmas parkolóhely, amelyek ára 150 rubeltől (1,50 euró) kezdődik, de szinte mindig félig üresek. Az épületnek nincs saját iskolája, de előnye, hogy a közelben van egy, ami 1600 tanuló befogadására alkalmas. Elena elmondta, hogy lányát 6 évvel ezelőtt íratta be az iskolába.

Minden osztályba 36 gyerek járt. Emiatt módosítani kellett a tanítási órákat, és míg egyes órák fél 8-kor kezdődtek, mások csak 11:30-kor. A sok lakos ellenére előnyös az élet egy ilyen lakótömbben. Sokan azt mondják,, hogy nem is látják és nem is hallják a szomszédaikat. A falak eléggé vastagok. A lakók egy nyilvános erkélyen találkoznak, és több online csoportjuk is van, ahol beszélgetnek egymással a hírekről vagy akár segítséget kérnek.

A bérleti díjak eltérőek. Egy egyszobás felújított lakás 19 ezer rubelbe (185 euró) kerül havonta, míg egy új kétszobás lakás vásárlása 7,5 millió rubelbe (73 ezer euró) kerül. Többek között a komplexumban 4 luxus és tágas lift található. A tömbház körül kamerarendszerek működnek, így a lakóknak nem kell félniük, hogy kint hagyják az autóikat. Az egyetlen negatívum a változó energiaár. Míg nyáron ez az összeg 1400 rubel (13 euró), addig télen akár 5500 rubel (53 euró) is lehet.

Obkec/para