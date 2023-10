Könyvet írt halálos betegségéről a Jurassic Park című film egykori sztárja - Sam Neill vérrákkal küzd

Neill harmadik stádiumú vérrákkal küzd. A kemoterápiás kezelés nem vált be, de ennek ellenére a színész nem fél a haláltól. Most egy új kísérleti kezelést próbál ki non-Hodgkin-vérrákja, az angioimmunoblaszt T-sejtes limfóma elleni küzdelemben.

A filmsztár azonban tudja, hogy a kezelés nem tarthat örökké. Orvosai azt mondták neki, hogy egy napon a gyógyszer már nem fejti ki a hatását

„Semmilyen módon nem félek a haláltól. Ez nem aggaszt. Inkább ideges vagyok, mert vannak dolgok, amelyeket még meg akarok csinálni. És vannak kedves kis unokáim. Szeretném őket látni felnőni"

– vallotta be.

Neill elárulta, hogy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, miközben kemoterápiás kezelésen esett át.

"Tavaly volt, amikor tükörbe kellett néznem, és nem volt szép látvány. minden méltóságtól megfosztottak”

– írta le.

A színésznél tavaly diagnosztizálták a rákot, amikor éppen hazafelé tartott. Fia, Tim azt mondta, alig egy órája volt otthon, mielőtt megkapta a hívást, hogy rákos.

„Amikor letette a telefont, leültünk és együtt sírtunk egy kicsit. Boldog napnak kellett volna lennie”

– mondta Tim.

Sam hozzátette:

„Az életemért küzdöttem. Az egész egy új világ volt és elég ijesztő. Három-négy hónapos hagyományos kemoterápián mentem keresztül, ami brutális."

Tim meglátogatta az apját, miközben ő kemoterápiás kezelés alatt állt. Elborzadt, amikor látta, hogy milyen gyenge az édesapja.

"Megdöbbentem, összeomoltam, és alig tudtam megölelni Csak csont és bőr volt”

– jegyezte meg a színész fia.

Amikor azt hitték, Neill egészségi állapota javulni fog, még rosszabb híreket kaptak. A rák visszatért, és ezúttal súlyosabb volt. Neilt azonban végül egy kísérleti gyógyszerre rakták, ami szerencsére hatni kezdett. Most 12 hónapja remisszióban van, de elismeri, hogy mindenesetre felkészült arra, hogy a gyógyszer már nem fog hatni. Most kéthetente kap infúziót, és ezt fogja tenni élete végéig, vagy amíg a gyógyszer hatása el nem múlik.

Neill először a "Did I Ever Tell You This" című emlékiratában írt betegségéről, ahol az első fejezetben az áll, hogy valószínűleg haldoklik.

"Nem tudtam, meddig fogok élni"

– mondta a színész.

"Azt gondoltam, igen, valószínűleg írnom kellene valamit a gyerekeimnek, az unokáimnak, mert lehet, hogy néhány hónap múlva nem leszek itt, és jó lenne, ha megértenének engem és néhány dolgot, amit tettem"

– tette hozzá. .

A könyv foglalkozik az új-zélandi színész 50 éves pályafutásával, de a hirtelen jött betegségével is.

„Nem gondoltam, hogy könyvet írok róla, csak arra gondoltam, hogy írok néhány történetet. Ez azonban egyre jobban magával ragadott. Egy évvel később nemcsak megírtam a könyvet, hanem rekordidő alatt ki is adtam”

– mondta büszkén.

Írás közben azonban ráébredt, hogy ez új értelmet adott az életének:

"Miközben folytattam az írást, rájöttem, hogy ez tulajdonképpen okot adott az élethez, és lefeküdtem, és azon gondolkodtam, hogy miről fogok írni a következő nap."

Hozzátette, hogy ez utóbi mentette meg egy időre az életét.

Nový Čas/para