Egy 1923-ban megjelent újságcikkben iskolás lányok arról beszéltek, mi lesz 100 év múlva (FOTÓ)

Meglepő jóslatokat osztottak meg, amik részben beigazolódtak.

Az ismeretlen eredetű felvétel szerint a lányok esszét írtak arról, hogy 100 év múlva milyen dolgaik lehetnek.

– olvasható az egyik jóslatban.

– írták a lányok.

– hangzott az utolsó jóslat.

London schoolgirls are asked what the world will be like in 100 years, in 2023. They claim that:



- women will play tennis while men stay home with the kids

- teachers won’t have to deal with dumb children; even toddlers will know the alphabet

- women will be much more masculine pic.twitter.com/YWWaXj5HK6