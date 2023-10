A szlovák káposztaleves és magyar gulyás is ott van a világ 50 legjobb levese között

A közvélemény szigorú kritériumok szerint értékelte őket, vagyis valódi felhasználóknak kellett lenniük, és egyben blokkolták az úgynevezett botokat vagy lokálpatriótákat, hogy ne legyen elfogult túlértékelés.



Szeptember közepén a 30 000-ből több mint 17 000 értékelést ismertek el. A rangsor célja, hogy népszerűsítse a kiváló helyi ételeket, hogy büszkeséget keltsen a hagyományos ételek iránt, és egyben felkelti az emberekben a kíváncsiságot a nem megszokott ételek iránt.

A rangsor 1. helyén a Gulai nevű leves foglalta el. Ez egy fűszeres indonéz étel, amely pörköltre vagy sűrű levesre emlékeztet. Bármilyen húst lehet használni a leves elkészítéséhez, még belsőségeket vagy a tenger gyümölcsei is. Kókusztej és különféle indiai fűszerek is kerül belé.

A 2. helyet a sok szlovákiaiak által is ismert vietnami marhahús Pho leves végzett. Ez az étel barnított marhahúsból, húslevesből, gyömbérből, hagymából, halszószból, cukorból, ánizsból, szegfűszegből, fahéjból és rizstésztából készül. Minden tálban van néhány szelet főtt hús és néhány szelet nyers hús is, amelyeket forró húslevessel öntenek le. A levesbe thai chili paprikát, koriandert is tesznek.

A 3. hely a japán ramen. Sertéslevesből, tésztából, puha sárgájú tojásból és nyelvben olvadó sertéshasból áll. Újhagyma, bambuszrügy vagy hínár és kukorica is általában kerül a levesbe. A sertéscsontok nagyon hosszú főzése miatt erős húsleves lesz belőle.

A 62. helyre került a Zelňačka nevű cseh leves is, ami savanyú káposztából készül. Többféle változata van, de legtöbbször savanyú káposztából, burgonyából, tejszínből és füstölt kolbászból áll. A 16. helyet a cseh Cesnečka szerezte meg. A 23. helyen a magyar gulyás végzett.

A rangsorban nem hiányozhatott a szlovák káposzta, amely a legjobb levesek kiváló 30. helyére került. Kiadós téli ételként írják le, gazdag ízvilággal. Savanyú káposztából, füstölt húsból, kolbászból és szárított gombából áll. Egy külföldi honlap szerint Szlovákiában néha túrós galuskával is tálalják.

Obkec/para