Egymillió dollárt kínáltak az idős hölgynek a házáért, de ő nemet mondott - film is készült a történetéből (VIDEÓ+FOTÓ)

Története megihlette a Disney stúdió producereit is, akik egy meseszerűbb változatban használták fel a Fent című filmben.

A macefieldi Seattle (Washington állam) lakója 1952-ben vásárolta meg otthonát mindössze 3750 dollárért. Jó ideig édesanyjával, Alice-szel élt benne, és ott maradt annak ellenére, hogy szülője nem sokkal később meghalt. Bár az ingatlan 108 éves volt és nagy történelmi értékkel bír, a fejlesztőket ez nem igazán érdekelte, így hát vissza akarták vásárolni Macefieldtől, és végül le akarták dózerolni, hogy helyet adjanak egy új bevásárlóközpontnak.

Kezdetben 750 ezer dolláros összeget ajánlottak a nőnek, amit később egymillióra emeltek. A hatalmas összeg ellenére, amely sokak életét megváltoztatná, Macefield visszautasította az ajánlatot. Ez arra késztette az építőket, hogy más megoldást találjanak, és épületeket építsenek köré.

The story of Edith Macefield, the woman who turned down an offer of $1 million to sell her house to make way for a commercial development in Seattle Rundown Buildings] pic.twitter.com/dt1ee0q5cb

Barry Martin akkoriban építésvezető volt, összebarátkozott Macefielddel. Elvitte fodrászhoz, orvoshoz, főzött és mosott rá . Végül annyira közel kerültek egymáshoz, hogy a 84 éves nő Martinra hagyta a házat, amikor 2008-ban meghalt.

Martinnak végül el kellett adnia a régi ingatlant, mivel munka nélkül találta magát. Egy interjúban azonban elmondta, hogy Macefield áldását adta az eladására még a halála előtt.

- jegyezte meg, hozzátéve azt is, hogy Macefield nem ellenezte a bevásárlóközpontot, egyszerűen csak nem akart elköltözni.

Macefield története megtetszett a Disney stúdiónak is, a filmstúdió Up című animációs filmjének az ihletője lett. Ebben a történetben az idős özvegy Carl Fredricksen nem akarja eladni a házát az emlékek miatt, ezért úgy dönt, hogy léggömböket rögzít rá, és elrepül vele.

A filmforgatás 2004-ben kezdődött, a Disney úgy döntött, hogy a seattle-i házat használja a reklámozásra.

- mondta Martin.

A ház ma is az eredeti helyén található, magas épületekkel körülvéve.

