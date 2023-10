Aki végig szeretne menni ezen az útszakaszon, kösse fel a gatyáját - közel 600 kanyarral kell "megküzdenie" (VIDEÓ)

Az út évezredek óta létezik, és a Ta és Wa Cha kerületeket összekötő ősi Selyemút része volt. Annak köszönhetpen lett világhírű, hogy úgy néz ki, mintha egy műalkotás lenne.



Az úton annyi a kanyar, hogy egyesek szerint egy sárkányra emlékeztet, ezért kapta a Panlong nevet (a kínai mitológiából a vízi sárkányra utaló kifejezés). Több mint 600 éles kanyarral kell megküzdeni 75 kilométeren keresztül. Míg a legtöbb útszakasz 180 fok alatti szöggel rendelkezik, vannak olyanok, amelyek még a legtapasztaltabb sofőrt is próbára teszik, hiszen akár 270 fokos szöget is elérhetnek.

