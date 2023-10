Kissé morbid: Ed Sheeran kriptát építtetett magának

A rajongók azonban nagyon furcsának találják ezt a dolgot, néhányan morbidnak is nevezték az egészet.

A GQ magazinnak adott interjúnak adott interjúban több érdekességet is elárult. Sokakat megdöbbentett az a kijelentése, hogy van egy kriptaszerű helyiség a hatalmas kastélyában.

„Nem mondanám, hogy kripta. Szerettem volna egy kápolnát, ahol emlékezhetek azokra az emberekre, akiket elvesztettem. Amikor azonban elkészült, azt mondtam magamban, hogy szeretném, ha ott temetnének el. A lányaimnak lesz egy emlékhelyük. Ez egy lyuk a földben, amelyet kő borít. Ha eljön az a bizonyos nap, odamehetek”

– mondta Sheeran.

Ed több, számára fontos embert is elveszített az elmúlt években, így úgy tűnik, ő maga is a mulandóságon gondolkodik. 2021-ben meghalt legjobb barátja, Jamal Edwards, és ebben az idén elhunyt szeretett nagymamája is.

„Az emberek azt hiszik, ez furcsa és morbid. Azonban megéltem a barátaim halálát, akiknek nem volt végakaratuk, és a családjuk nem tudta, mit tegyenek"

- tette hozzá az énekes.

Topky/para