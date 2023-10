Lezajlott a világ legfurcsább világversenye, ahol megválasztották a grimaszvilágbajnokot (FOTÓK)

A bírák elsősorban azt vizsgálják, hogy az emberek mennyire tudják megváltoztatni az arcukat, és sok esetben úgy néznek ki, mint a torz állatok.

A Gurning Világbajnokság régóta része az Egremont Crab Fair nevű fesztiválnak, amelyet évente rendeznek meg az északnyugat-angliai Lake District régióban. Ezt az eseményt 1267-ben hozták létre, így a világ egyik legrégebbi fesztiváljáról van szó. A látogatók számos más versenyt is találhatnak itt, beleértve a birkózómérkőzéseket, a talicskaversenyeket, a versenyszerű pipázást és a rúdmászást.

Magán a Gurning Championshipen egyetlen feladatuk van a versenyzőknek, ez pedig a legfurcsább grimasz "létrehozása". Nemek alapján két kategóriába sorolják őket, az első három helyezett kap díjat. A versenyzőknek a ló vontatógallérján is át kell dugniuk a fejüket, hogy grimaszt vágjanak, ahol gyakran úgy morognak, mint egy kutya, és nagyon torznak tűnnek. A szervezők szándékosan homályosítják el őket, hogy a versenyzők még furcsábban nézzenek ki.

Ebben az évben egy Tommy Mattinson nevű férfi 18. alkalommal lett világbajnok, ennek köszönhetően világcsúcsot tudhat magáénak. A férfi kategória győztese megjegyezte, hogy tipikus fintora abban áll, hogy állkapcsát a lehető legelőre és felfelé tolja, miközben a felső ajkát is igyekszik eltakarni az alsó ajkával.

– mondta Mattinson.

A nőknél is egy rekorder győzött. Claire Lister volt az, aki zsinórban hetedszer is megőrizte címét.

Meet Tommy Mattinson and Claire Lister, male and female winners of the 2023 World Gurning Championships, held on Saturday in Egremont, Cumbria. pic.twitter.com/LrMWtvsu5a