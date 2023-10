A mesterséges intelligencia megmutatta Jézus "igazi" arcát a torinói lepelen talált lenyomatot elemezve (FOTÓ)

Kilencven évvel ezelőtt, 1933-ban több mint 25 000 tömeget vonzott a trinói Keresztelő János Székesegyházba az ott kiállított lepel. Ebből az alkalomból a brit Daily Star a Midjourney segítségével egy mesterséges intelligencia által alkotott élethű arcot nézhet.

A felvételen egy hosszú hajú, szakállas férfit látunk nyitott szemmel. A testének egy része is látható. Azok, akik 1933-ban ott voltak a székesegyházban, meg voltak győződve arról, hogy az anyag Jézus Krisztus vérét tartalmazza, bár a szkeptikusok még ma is kételkednek. A lepelt körülbelül 600 évvel ezelőtt tárták először a tömegek elé, és egyesek már akkor is inkább átverésnek gondolták.

Íme, a mesterséges intelligencia által alkotott arc:

If the Shroud of Turin is real, AI claims that Jesus looked like this. pic.twitter.com/b1cOCx4MiN