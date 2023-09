Szokatlan dolog történt - három krokodil megmentett egy kutyát (FOTÓ+VIDEÓ)

Hihetetlennek tűnő felvételek készültek, a tudósok pedig nagyot néztek, amikor meglátták az erről készült felvételt.

Az eset Indiában, a Savitri folyóban történt. Az esetről készült felvételen egy kutyafalka egy másik kutyát üldöz. A menekülő állat belegázolt a folyó sekély vizébe, de láthatóan fogalma sem volt, hogy mi vár rá. Három krokodil lassan közeledni kezdett a kutyához, és minden jel arra mutatott, hogy véget ér a négylábú állat élete. Ahelyett azonban, hogy megették volna a kutyát, nagyon szokatlan dolgot tettek. Hatalmas állkapcsaikkal partra segítették a kutyust, ahol a vad kutyák már nem voltak ott, az állat épségben el tudott menekülni.

Crocodiles save dog stranded in river instead of eating it - in possible case of 'emotional empathy' https://t.co/NWxbCqd6aI pic.twitter.com/ZgalxoWLSM