Törpapának nevezték a férfit, mert egy házi szer használata miatt örökre belilult a bőre (VIDEÓ+FOTÓ)

Paul Karason világszerte a címlapokra került, miután 2008-ban megjelent a Today show-ban, és elárulta, hogy sikerült szokatlan árnyalatra változtatnia bőrszínét. Elmondta, hogy több kisebb egészségügyi problémát, köztük a savas refluxot és a bőrgyulladást próbálva megoldani, ezüstkolloid-kloridot kezdett el szedni, miközben az ezüstkolloid oldattal bekente az arcát.

Azt állította, hogy a gyógyszer hatott, de szörnyű mellékhatással járt – bőre végleg kékes-ezüst színűvé változott. Amikor megkérdezték Pault, hogy mikor vette észre először, hogy valami nincs rendben, azt mondta, hogy valójában a barátja vette észre először.

Televíziós szereplése után híres lett, de nem elégedett meg a kapott becenévvel, mivel Törppapának is szólították. Egy interjúban a felesége így nyilatkozott:

Később Karason felfedte, hogy magánélete nem alakul túl jól.

- mondta egy évvel a műsor után. Később szívproblémával küzdött, sőt, prosztatarák is kialakult nála. A rossz időszak még ezzel sem ért véget, 2012-ben elveszítette az otthonát, és kénytelen volt beköltözni egy hajléktalanszállóra.

