Egyszerű az oka annak az, hogyha ön arról álmodik, hogy megcsalják

Az Amerisleep felmérési adatai szerint a férfiak és a nők 30%-a gondolja úgy, hogy a saját magukról vagy partnerük megcsalásáról szóló álmok a hűtlenség jelei.

23% vallotta be, hogy az elmúlt 12 hónapban voltak megcsalással kapcsolatos álmai – írja a The Sun. Ha ön is közéjük tartozik, ne ijedjen meg.

"Kutatásaim és tapasztalataim szerint a fő ok, amiért az emberek hűtlenségről álmodnak, az, hogy nem figyelnek partnerükre"

- magyarázta Lauri Loewenberg szakértő.

Egy másik ok lehet önmagunk megcsalása – az edzőterem látogatásának elhanyagolása, az egészséges életmód normáinak figyelmen kívül hagyása. Ugyanakkor lehet ok még a szex hiánya vagy a nem kielégítő szex – árulta el a szakember, aki azt tanácsolja, hogy alaposan gondoljuk át, hogy mi hiányzik az életünkből.

Nový Čas/para