A farm vezetőinek elege van a napraforgómezőjükön meztelenkedőkből

A Facebookra is már feltettek egy felhívást is, amelyben kiemelik, hogy a helyet családok is látogatják.

Kérjük, hogy a napraforgók között ne vegyék le a ruhájukat! Egyre több bejelentés érkezik meztelen fotózkodásról, és ez nem történhet meg a nyilvános rendezvényeken.

Sam Wilson, aki testvérével, Nette Petley-vel vezetik a farmot elmondta, hogy eddig hat olyan személyről tudnak, akik meztelenkedett a virágok között. A napraforgómezőt júliusban nyitották meg a látogatók előtt.

Wilson elárulta, hogy már régebben is voltak meztelenül fotózkodók, de csak idén történt meg az, hogy gyerekek is szemtanúi voltak a ruhátlanul pózolásnak.

via24.hu