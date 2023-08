A Barbie-őrület nem lankad! Ennyit kínált a lábfetisisztáknak szánt platform egy Margot Robbie lábait ábrázoló fotóért (FOTÓ)

A Barbie című film 33 éves színésznőjének negyedmillió fontot (291 ezer eurót) ajánlott fel egy lábfetisisztáknak szánt platform tulajdonosa, ha fotókat közöl a lábáról.

"Kedves Margot, a nevem Liz, és több ezer fotót készítek a lábamról a Fun With Feet-en... Nagyon hasonlítok rád. Minden nő barbi, de mi tényleg barbik vagyunk – sztereotipiás barbik. Szívesen együtt dolgoznék veled egy Barbie által inspirált tartalmon, ami minkettpnknek milliókat hozhat. Ráadásul a Fun With Feet 250 ezer angol font bejelentkezési bónuszt kínál neked"

– mindezt a Fun With Feet tulajdonosa írta állítólag e-mailben írta a színésznőnek.

"A Fun With Feet a legjobb platform a lábak internetes értékesítésére, és sok ügyfél fordul hozzám amiatt, hogy úgy nézek ki, mint Margot (és Barbie) 2, tudom, hogy együttműködésünk rendkívül népszerű lesz. Sztereotipikus Barbie-lábak őrült pénz, hidd el nekem. Az online láb-tartalom másik hatalmas előnye, hogy továbbra is passzív bevételt szerezhetsz belőle. Mint tudjuk, az emberek végesek, az ötletek örökké élnek. Ha egy kicsit is érdekel a közös munka, fordulj a A Fun With Feet csapatához, és kitalálhatunk valami ütős tartalmat! Ezért jöttünk létre! Sok szeretettel, Liz"