Az emberiség legnagyobb időkapszuláját csak 8113-ban lehet kinyitni - kiderült, miért hozták létre 83 évvel ezelőtt (FOTÓK+VIDEÓ)

Bármely civilizáció, amely 6000 év múlva a Földön lesz, fontos információkat tudhat meg a múltról. Ezt a világ legnagyobb időkapszulája, a „Civilizáció kriptája” teszi lehetővé, amelyet közel 100 éve zártak le. Olyan filmek, könyvek és hivatalos dokumentumok vannak benne, amik megörökítik az egyes pillanatokat az időben.

Az 1930-as években Thornwell Jacobs amerikai kutató és professzor az ókori Egyiptomot tanulmányozta, és megdöbbentette, hogy jelenleg milyen kevés pontos információ áll rendelkezésre. Kiderítette, hogy szinte minden tudásunk az egyiptomiakról az ókori Asszíriában talált piramisokból és néhány feliratos táblából származik. Ezért, hogy a jövő történészeit több adattal lássa el, elkezdte megalkotni az időkapszulát, ami az amerikai Georgia államban található Oglethorpe Egyetem ma már használaton kívüli uszodájában lelhető fel. Jacobs egykoron az egyetem rektora volt.

In 1936, Dr. Thornwell Jacobs at Oglethorpe University in Atlanta conceived the Crypt of Civilization, the first modern time capsule. The 20 foot long vault was set to be sealed in 1940 and not opened until 8113 AD, when Jacobs calculated the remote future date of May 28, 8113 pic.twitter.com/EQjBQO1IV6