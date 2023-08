A spanyol férfi teljesen eltorzította az arcát - eltávolíttatta még a füleit is (VIDEÓ+FOTÓ)

A férfi az ujjait, a fülét és még az orrlyukait is eltávolítatta. Emellett félbe vágott nyelve és fekete szemei vannak – írja a The Mirror. Régebben jóképű férfinak tartották, de most sokkal jobban érzi magát a bőrében.

Anthony fotói sokkolták követőit, akik nem hittek a szemüknek. A férfi további eljárásokat tervez. Ki akarja cserélni a lábát egy robotlábra.

Nem törődik a kellemetlen megjegyzésekkel. De kap kedves szavakat is.

"A legjobban azt szeretem, hogy most milyen boldog vagy. Csak így tovább”

– írta kommentben az egyik követője.

Nový Čas/para