Ismerje meg a világ legkeskenyebb házát - Lengyelországban építették (FOTÓK)

Egy ilyen egyedülálló kis épület Lengyelországban található, ahol a világ legkeskenyebb háza, a Keret House található. Bár kicsi, de mindent tartalmaz, ami a kényelmes élethez szükséges.

A Jakub Szczęsny lengyel építész által 2012-ben tervezett és épített Keret ház egy „két épület közötti légpárna” néven ismert résbe van beszorítva. Az épület megközelítőleg 9 méter magas, a legkeskenyebb pontján mindössze 80 centiméter széles. A legszélesebb részen körülbelül 120 centiméter.

A ház mindössze 4 négyzetmétert foglal el, így a világ egyik legkisebb épülete. Az építész egy hálószobát, fürdőszobát, konyhát és hűtőszekrényt tudott beépíteni a három kis emeletbe.

Amikor valaki belép az épületbe, nem fog mást látni, mint egy lépcsőt, amely a második emeletre vezet. Azonban betolható a falba, ami egy kis, kissé klausztrofóbiás nappalit hoz létre. A második emeletről a harmadikra ​​létrán kell felmászni. Van egy konyhasarok és egy hálószoba egy ággyal, amely két személy elszállásolására alkalmas.

