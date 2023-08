Robbie Williams megmutatta a rajongóinak a csupasz fenekét (FOTÓ)

A brit zenész könnyen hízik, így mostani kinézetét kemény áldozatoknak és a sok mozgásnak köszönheti. Valószínűleg ezért mutatta meg a fenekét háttal állva az őt fényképezőnek azzal az ürüggyel, hogy büszkélkedhessen a tetoválásaival. De amit megmutatott a keresztcsont felett található, azon a területen, ahol a hát kezdődik. Így elég volt lehúzni a nadrágját, és a világ elé tárni az alkotást. 2,7 millió Instagram-követője biztosan odavolt a látványért, és bizonyára meg is dicsérték a formás hátsó felét.

Robbie-nak egy zenei kotta volt, a Beatles All You Need Is Love című dalának egy részlete van a derekára tetoválva.

„Könyvet tudnék írni az öngyűlöletről, ha a testképről van szó. Mint a tiszta öngyűlölet, a rútság érzése. Testi diszmorfóbiám van, és amellett, hogy időnként diszmorf vagyok (deformálódott), lehet, hogy több mint negyven kiló túlsúlyom van. Szóval el tudod képzelni, mit lát az elmém. Vagy talán nem, akárhogy is, ez katasztrófa. Jelenleg vékony vagyok... De én vagyok, azt mondja az eszem, Nagy Rob, sikerült lefogynod, de most már öreg vagy, gratulálok, nagy taps. A küzdelem valódi, a gyász megrázó. Egész életemben ez zajlik. És soha nem hagy alább”

– vallotta őszintén néhány napja Robbie.

