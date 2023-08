A 400 éves Jézus-festmény nagy vitákat váltott ki - egyesek szerint a képen egy műhold látható (FOTÓ)

A tüskés kék golyó, amelyet egyesek a Szputnyiknak, az első, 1957-ben a Föld körül keringő műholdnak tartanak, nem hagyja nyugodni az összeesküvés-rajongókat.

Steve Mera, a Manchester Association of Paranormal Investigation & Training munkatársa egy konferencián azt mondta, hogy az embereknek vallási összefüggéseket is kell keresniük az UFO-jelenséggel kapcsolatban.

- mondta.

'Recognize in this bread what hung on the cross, and in this chalice what flows from his side' St. Augustine



Those who think that the time has passed for us to know the divine physical truth of Christ, are wrong. His blood and his body, truly, remain today in the Eucharist. pic.twitter.com/PyALZUCX67