Ha még nem látta, nézze meg a világ legkisebb zsebkését (FOTÓ)

Ezzel egy milliméterrel múlta felül a Guinness-könyv jelenlegi rekorderét. A kés 1850 körül készült Sheffieldben.

– mondta Jackson.

A teljes kollekciót, amely nemcsak késekből, hanem kardokból és pisztolyokból is áll, augusztus közepén árverésre bocsátják.

Penknife smaller than a penny up for sale @HansonsAuctions https://t.co/I4ashFPimx #hansons #TalkwalkerAlerts via @talkwalker