A mesterséges intelligencia megalkotta a 21. századi Mona Lisát (FOTÓ)

Nemrég azonban megjelent az interneten egy fotó, amelyen az látható, hogyan képzeli el a mesterséges intelligencia a mai, 21. századi Mona Lisát.

A Mona Lisa, amelyet da Vinci 14 hosszú éven át alkotott a 16. század elején, sok olyan embert is vonz, akik nem állnak olyan közel a művészethez. Ennek az az oka, hogy ez az alkotás hosszú évekig rejtély volt a szakértők számára, mert nem lehetett tudni, hogy kit ábrázol. Később kiderült, hogy Firenze kereskedőjének és társadalmilag kiemelkedő lakosának, Francesco del Giocondónak a feleségéről van szó.

A mesterséges intelligenciás verzióban eltűnt az ismerős, olajsárga bőrű, huncut mosolyú nő, helyébe egy barnahajú, sápadt és tiszta bőrű, széles zöld szemekkel és tökéletes formájú orral ábrázolt hölgy láthat, emellett buja, mély dekoltázsa van.

what the Mona Lisa would look like today according to AI!



Via: @gianpaolorosa pic.twitter.com/vQcjW4Shd1