Tizenegy takarítónő sorsjegyet vásárolt - a napi 3 eurót kereső asszonyok megnyerték a több mint 1 millió eurónyi jackpotot (FOTÓ)

Ezek a nők egy olyan csoporthoz tartoznak, amely a biológiailag le nem bomló hulladékot gyűjtik a háztartásokból. Általában napi 250 rúpiát (körülbelül 2,70 eurót) fizetnek a munkájukért, és esetenként annak a pénznek egy részét, amelyet egy helyi cég az általuk összegyűjtött hulladék eladásából keres. Ez a pénz nem elég önmaguk eltartására. Nagy részük kölcsönt vesz fel gyermekei oktatására és egyéb költségekre. Ezért néha összefognak, hogy sorsjegyet vegyenek. A lottójátékok nagyrészt illegálisak sok indiai államban, de a keralai kormány saját maga működteti a lottót, mivel a magánembereknek tilos szerencsejátékkal foglalkozniuk.

Júniusban a csoport 250 rúpiás jegyet vásárolt olyan díjakért, amelyeket különleges alkalmakkor, például ünnepnapokon osztanak ki. Két nő fejenként 12,5 rúpiával járult hozzá a sorsoláshoz, míg a kilenc másik fejenként 25 rúpiát fizetett. Megállapodtak abban, hogy ha nyernek valamit, egyenlő arányban osztják el az összeget.

Csak akkor tudták meg, hogy nyertek, amikor egyikük megkérte a férjét, hogy derítse ki, hogy kihúzták-e már a lottószámokat. Az állami adók megfizetése után a csoport 63 millió rúpiát (697 876 eurót) kap. A két nő, aki a többieknél kevesebbet járult hozzá, egyenlő arányban osztozik a 6,3 millió rúpián, míg a többiek fejenként 6,3 millió rúpiát kapnak.

11 women from India's Kerala state won a INR 100 million lottery after pooling their money.



The women are part of a group that collects non-biodegradable waste from households in Parappanangadi town in Kerala's Malappuram district.