Lezuhant egy felhőkarcolóról és meghalt a francia "pókember"

A rendőrség tájékoztatása szerint a 30 éves férfi holttestét egy épület teraszán találták meg a város Mid-Levels nevű elegáns negyedében. Hozzátették: a férfi extrém sportokat űzött, de a nevét hivatalosan nem közölték.

A hatóságok első vizsgálata alapján a férfi vélhetően az épület tetejéről esett le, de a rendőrség nem talált búcsúlevelet a helyszínen. Halálának pontos okát csak a boncolás után tudják megállapítani.

A 30-year-old Frenchman, Remi Lucidi, known for extreme sports tragically lost his life after falling from the 68-story of a skyscraper in Hong Kong.



Lucidi, who was popularly recognized online as Remi Enigma.



Rest in peace. #nonextquestion pic.twitter.com/UxW7abZ9aB